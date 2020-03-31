Хабибу могут найти замену

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31 марта 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

Хабиб, фото:соцсети

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не может вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Его бой с Тони Фергюсоном может быть отменен уже в пятый раз. По словам Хабиба, Фергюсону готовят другого соперника.

Поединок между Хабибом и Тони запланирован на 18 апреля 2020 года. На данный момент неизвестно, где именно состоится этот бой и пройдет ли он вообще с участием Нурмагомедова.

«Сейчас до меня дошла информация, что UFC хочет провести турнир в США. Но я не могу ни улетать из России, ни залетать в США. В изоляции нахожусь. Переговоры идут, что, даже если я не смогу принять участие, они все равно проведут турнир. Пускай организовывают, я не против. Я сторонник того, чтобы бойцы могли выступать, заработать себе на жизнь и все такое. Как мне стало известно, они ищут соперника для Тони Фергюсона. Так как я не могу отсюда вылетать, а Тони находится в США. И здесь я нахожусь не по своей воле» - поделился Хабиб.

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В свою очередь легенда UFC Олег Тактаров утверждает, что вылететь из страны Хабиб может, но не хочет. Никакой запрет международного авиасообщения во время эпидемии коронавируса не может помешать состояться поединку.

«Это вранье, можно на частном самолёте улететь. Частный самолёт и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь. Поэтому частная авиация – это совсем другая история. Я не хочу особо обсуждать эту тему, потому что некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы все это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он, в конце концов, может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России», – заявил Тактаров.

Отец Хабиба пояснил, что спортсмен бой не отменял и, наоборот, в любую минуту готов выйти на поединок.

«Когда все уляжется, мы дадим большое интервью по этому поводу. Все как по нотам разложим. А сейчас мы фактически не можем вылететь, хотя готовы как никогда», – сказал Нурмагомедов-старший.