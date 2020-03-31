Госдума приняла и Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

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31 марта 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Госдума приняла сразу во всех чтениях и на внеочередном заседании Совет федерации 31 марта одобрил закон о взимании подоходного налога (НДФЛ) с процентов по вкладам размером свыше миллиона рублей.

Новый налоговый период наступит 1 января 2021 года. При нынешней ключевой ставке в 6% годовых необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.

Согласно принятому закону, теперь ежегодно к 1 февраля российские банки будут подавать в ФНС сведения о подлежащих налогообложению процентах, выплаченных каждому вкладчику за минувший год. Уплатить налог вкладчики должны будут не позднее 1 декабря.

Ввести налог в 13% на доходы с вкладов более одного миллиона рублей предложил президент Владимир Путин. В настоящее время налогом облагаются только проценты по вкладу, которые превышают ставку рефинансирования на 5 процентных пунктов, то есть они должны составлять не менее 11%.