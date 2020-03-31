В связи с эпидемией ограничительные меры ужесточаются

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31 марта 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Для всех жителей Москвы и Московской области, независимо от возраста, введен режим самоизоляции. Разрешается совершать покупки в ближайших магазинах или аптеках, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор. Покидать дома можно и в случаях обращения за экстренной медицинской помощью. Жителям Московского региона, не имеющим возможности работать удаленно, разрешается ездить на работу.

В связи с тем, что некоторые граждане нарушают порядок проведения карантина и гуляют по улицам Москвы, были ужесточены меры по контролю передвижения жителей столицы. Так, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, а для должностных лиц от 300 до 500 тысяч если из-за несоблюдения карантинных мер заразится и умрет другой человек.

Начали работать информационные системы, позволяющие контролировать перемещения горожан. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксперты подчеркнули, что на принятие новых ограничений повлиял как рост числа заболевших, так и случаи массовых нарушений москвичами режима самоизоляции.

«Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас», - подчеркнул Сергей Собянин.

В ближайшее время жители столицы получат специальные пропуска. Каждый гражданин должен авторизоваться на официальном сайте мэра города, указав место своего проживания. После этого, жителям столицы будет доступен QR-код, с помощью которого можно будет выходить из дома. По требованию пропуск нужно предъявлять полиции. По данным мэра, ограничения в передвижении по городу будут у тех, у кого нет пропуска. Сейчас QR-коды имеют пока что только медики. Также, в течение недели будет работать система, контролирующая соблюдение домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан.

Находясь на улицах, в магазинах и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать дистанцию от других людей. Она должна быть не менее 1,5 метров. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.