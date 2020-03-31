На карантине: какие спортивные сервисы стали бесплатными

Наверняка многие из вас уже успели подключить себе бесплатные подписки с различных сайтов. Теперь у вас есть возможность смотреть фильмы, читать книги, слушать музыку и изучать языки. Но для любителей спорта явно чего-то не хватает, не так ли? Именно поэтому мы решили сделать подборку бесплатных сервисов для тех, кому так не хватает спорта.



Бесплатный контент от «Триколор»

На время карантина Триколор открывает доступ к основным пакетам каналов. Это означает, что стали доступны такие каналы, как «Матч! Арена HD», «Бокс ТВ», «Живи!», «Russian Extreme», и многие другие. Посмотреть всё это можно, установив приложение «Триколор кино и ТВ» на свой телевизор.



Бесплатные тренировки от Adidas

Бренд запустил в своем приложении adidad Training бесплатные тренировки по видеоурокам, можно выбрать тренировки разной сложности и уровня, на различные группы мышц и различные типы тренировок. Если вы не нашли для себя что-то подходящее, то всегда можно приступить к созданию индивидуальной тренировки, где укажете свои возможности, цели и желаемые места для преображения.



Тренировки от компании Nike

У Nike тоже имеется свое приложение, которым активно пользуются сторонники спорта. В приложении размещены более ста бесплатных тренировок, необходимо выбрать лишь направление, которое вас интересует. Кстати, это хорошая возможность попробовать какое-нибудь новое направление. После тренировки можете найти интересные рецепты блюд и спортивных коктейлей от знаменитых спортсменов, которые только поделятся рецептами, но расскажут в целом о принципах правильного питания



Бесплатные онлайн-турниры

Федерация компьютерного спорта России анонсировала серию бесплатных онлайн-турниров. С 28 марта желающие могут принять участие в чемпионатах по Dota 2, CS:GO, Warcraft 3, PUBG и Hearthstone.



Football Manager 2020

Британский разработчик видеоигр Sports Interactive продлил период бесплатного доступа к Football Manager 2020 в Steam.