Жители Кубани на работу будут ходить по спецпропускам

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31 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С сегодняшнего дня для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе вводится режим карантина.

В связи с карантином жители края могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход в случае необходимости ухода за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом. Также разрешается выгул домашних животных.

В условиях карантина продолжат работу производства непрерывного цикла, а также службы жизнеобеспечения. Для этого будет сформирован реестр соответствующих предприятий. Согласно утвержденным перечням сотрудникам этих предприятий будут выдаваться пропуска для беспрепятственного выхода на работу.

Утвержденный список будет направлен в правоохранительные органы. Таким образом, созданные во всех МО мобильные отряды самоконтроля в составе сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников смогут проверять основание нахождения людей на улицах.

Работа мобильных отрядов по поручению губернатора начинается с завтрашнего дня.