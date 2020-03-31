Кубанские автоинспекторы присоединились к флешмобу #StayHome

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31 марта 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские автоинспекторы присоединились к флешмобу «Мы работаем для вас, оставайтесь дома ради нас!».

Автоинспекторы Краснодарского края призывают жителей не нарушать режим самоизоляции и оставаться здоровыми.

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани поддерживают всемирный флешмоб #StayHome , который на русском языке звучит так: «Мы остаёмся на работе ради вас, оставайтесь дома ради нас!». Работники различных профессий, относящиеся к структурам жизнеобеспечения, присоединились к призыву медиков не выходить на улицу, тем самым предотвращая угрозу быстрого распространения болезни.

Автоинспекторы Краснодарского края напоминают всем, что в сложный период обострения санитарно-эпидемиологической обстановки прямая обязанность каждого из нас сделать все, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы заражения. Автоинспекторы продолжают проводить разъяснительную работу с водителями, напоминая им о важности соблюдении режима самоизоляции.