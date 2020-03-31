COVID-19 не помеха: бой Хабиба и Фергюсона должен состояться

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31 марта 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Поединок должен состояться 18 апреля, но возможностей для этого становится все меньше. Изначально турнир UFC 249 не удалось организовать в Бруклине, а затем и в Лас-Вегасе, поскольку большинство штатов ввели жесткие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Отметим, что несколько дней назад США вышли в лидеры по количеству пострадавших от COVID-19 (более 124 тыс. человек заболели, 2192 пациента скончались). Ситуация вокруг турнира UFC 249 по-прежнему остается туманной.

Недавно Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из Калифорнии, где был закрыт его тренировочный зал. Сейчас же он продолжает подготовку к бою в Дагестане. На днях правительство России ужесточило меры безопасности в стране и полностью закрыло границы. Обстановка напряжена, так как у Хабиба осталось меньше суток, чтобы покинуть пределы России для проведения боя.

Проблема перелета спортсмена не та причина, по которой бой стоит отменять. Для возможности проведения поединка рассматривается несколько мест. На данный момент Хабиб остается в Дагестане и продолжает подготовку.

Фергюсон не остается в стороне и «подливает масло в огонь» словами на своей страничке в Twitter.

«18 апреля близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться» - именно так обратился претендент на титул чемпиона UFC в легком весе к действующему обладателю титула Хабибу.

Ранее сообщалось, что Хабиб не против, если бой с Фергюсоном состоится в России.

«Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», - заявил президент UFC Дана Уайт.

По словам отца российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, пустые трибуны никак не скажутся на настрое Хабиба.