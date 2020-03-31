Программа «Календарь» ОТР стала использовать QR-код

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Утренняя программа Общественного телевидения России «Календарь» с сегодняшнего дня запустила в эфир новый вариант своей традиционной рубрики «Афиша». Новый формат рубрики теперь выходит под названием «WEB-Афиша».

Ведущая рубрики Любовь Наливайко через интернет-связь выходит в эфир ОТР прямо из своей квартиры и рассказывает об интересных выставках, спектаклях, концертах, которые в настоящее время доступны в онлайн-версиях.

Чтобы телезрители могли тут же посмотреть анонсируемые проекты, в левом углу экрана демонстрируется QR-код со ссылкой на мероприятие. Зрителям достаточно лишь навести камеру своего смартфона на QR-код и на экране телефона мгновенно откроется сайт или начнётся трансляция того события, о которым мы рассказываем в телеэфире в данную минуту. Среди подобных рубрик эта технология использования не обычной ссылки, а QR-кода применяется впервые.

В конце выпуска "WEB-Афиши" также в виде QR-кода программа «Календарь» публикует ссылку на специальный онлайн-проект Общественного телевидения России «Культурный сезон с ОТР», где зрителей ждёт более полный выбор интереснейших событий культурной жизни страны.





