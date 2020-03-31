Открытый Всероссийский патриотический семейный фестиваль «Живая память»

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31 марта 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Савкина ]

Василий Лановой

В последние недели новости о коронавирусе занимают все информационное пространство, а в то же время приближается главный праздник нашего народа – День Победы. В России стартовал патриотический фестиваль «Живая память», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.

Цель Фестиваля – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание молодежи в духе патриотизма через искусство, посвященное военной тематике. Художественный руководитель Фестиваля - председатель жюри, Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой.

Конкурс Фестиваля является отрытым и даёт возможность для творческой реализации профессиональных, самодеятельных, семейных коллективов, авторов и исполнителей, юных талантов из разных регионов Российской Федерации.

Конкурсная программа Фестиваля проводится с марта по май 2020 года в два этапа: заочный и очный. В рамках заочного этапа претенденты направляют электронные заявки на участие в конкурсе на сайт живаяпамять75.рф/по номинациям: «автор», «исполнитель», «видеоклип», «сценическая композиция». Мероприятия очного этапа (финала конкурса) пройдут в Москве. Прием заявок открыт и будет продолжаться до 13 апреля 2020 года.

Профессиональное жюри конкурса отберёт лучших претендентов, которые будут приглашены в Москву на финальные мероприятия Фестиваля. Помимо работы профессионального жюри, будет организовано открытое зрительское голосование – «Народное жюри».

Список участников очного этапа конкурса (финала конкурса) будет опубликован на сайте живаяпамять75.рф/не позднее 17 апреля 2020 года. Финал конкурса будет проходить 4 мая 2020 года в Москве в Музее Победы.Творческим подарком для участников Фестиваля станет моноспектакль Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!».

Заключительные мероприятия патриотического Фестиваля «Живая память» состоятся 05 мая 2020 года в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор – АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура».

Сайт Фестиваля «Живая память»: живаяпамять75.рф/

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