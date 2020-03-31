В ЗСК обсудили, как противодействовать распространению инфекции

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31 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание с руководителями профильных комитетов по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Краснодарского края.

По информации председателя комитета ЗСКпо вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, сейчас в России подтверждены 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выписан из больниц, 17 умерли. Из них на Краснодарский край приходится 17 случаев заболевания, выписано два человека, одна женщина, находившаяся в крае транзитом, лечится в Москве. В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. Как доложил председатель профильного комитета, в крае обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. По мнению Николая Петропавловского, особую обеспокоенность вызывает ситуация в городе-курорте Сочи. Так, по его словам, только за прошедшую неделю муниципальное образование посетили более 50 тысяч россиян. Речь идет не только о собственниках недвижимости, расположенной в городе-курорте, но и о неорганизованных туристах, которые останавливались в объектах размещения. Город справился с наплывом гостей. Ведется санобработка общественного транспорта, остановочных павильонов, помещений вокзалов и аэропорта. Тем не менее мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился к жителям страны с просьбой временно воздержаться от посещения курорта. В этой связи в городе была приостановлена работа всех гостиниц, хостелов и санаториев. Как следствие, начался отток гостей. Ранее губернатором края было дано поручение о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи до 5 апреля. Предметом особого внимания спикера Заксобрания было состояние потребительского рынка лекарственных средств, продовольственных товаров и предметов первой необходимости. По словам первого заместителя председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергея Орленко, в регионе постоянно ведется мониторинг за ценообразованием на социальную группу продуктов. Край имеет необходимый запас на всю линейку товаров продовольственной группы. Предприятия перерабатывающей отрасли обеспечены запасами сырья на длительный период. О других мерах поддержки, применяемых в курируемых отраслях, доложили председатели профильных комитетов.

Кроме того, Юрий Бурлачко напомнил участникам совещания, что губернатором края Вениамином Кондратьевым с 31 марта вводятся новые ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, в населенных пунктах Кубани будут полностью закрыты парки, скверы, набережные. Также прекращается деятельность ярмарок и рынков, всех магазинов, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. В этой связи спикер еще раз призвал всех жителей края следовать рекомендациям краевого штаба и соблюдать меры безопасности.