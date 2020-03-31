Специалисты объяснили, как пандемия и кризис влияют на российский рынок недвижимости

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31 марта 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Российский рынок недвижимости уже в апреле может столкнуться с падением спроса на квартиры в новостройках и на вторичное жильё в связи с эпидемией коронавируса. Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость на 10-20% уже к лету. Об этом сообщают «Известия».

Специалист в области недвижимости Константин Апрелев предупредил россиян о риске обесценивания национальной валюты и дал несколько советов тем, кто задумывается о покупке квартиры.

«Если рубль начнёт обесцениваться, население может прибегнуть к покупке недвижимости любой ценой, что приведёт к разбалансу рынка. Если говорить о рекомендациях населению, то с учётом последнего риска обесценивания национальной валюты, я бы посоветовал тем людям, кто нуждается в улучшениях жилищных условий и имеет сбережения в рублях предпринять усилия для того, чтобы приобрести недвижимость, потому что непонятно, что будет с рублёвыми сбережениями», - отметил Константин Апрелев.