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В Санкт-Петербурге приостановлен призыв в армию

, 16:22 [ «Аргументы Недели», ] Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге приостановлен призыв в армию
Pixabay

Военный комиссариат Санкт-Петербурга приостановил весенний призыв на военную службу из-за распространения коронавируса. Ожидается, что первая отправка к местам службы состоится 20 мая.

Во вторник на заседании правительства Санкт-Петербурга военный комиссар города Сергей Качковский сообщил, что призыв на военную службу приостановлен до особого распоряжения из-за распространения коронавируса.

"Военные комиссариаты в целом готовы с 1 апреля начать работу по оповещению граждан о призыве на военную службу. Вместе с тем, в соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных сил РФ, мероприятия по призыву граждан приостановлены. Прием граждан приостановлен до особых указаний. Предварительно известно, что первая отправка к месту прохождения военной службы будет проведена после 20 мая", - отметил Качковский.

Также по его словам, в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга направлена заявка с просьбой оказать содействие по обеспечению призывных пунктов дополнительными медицинскими средствами, которые позволили бы организовать профилактические меры по противодействию коронавирусной инфекции. 

Как сообщил 31 марта федеральный оперативный штаб, за последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге число заболевших приблизилось к 100.

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