Коронавирус или обычная простуда: как понять?

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31 марта 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Число выявленных случаев заражения COVID-19 растет каждый день, как и число погибших. Симптомы довольно похожи на признаки гриппа, простуды и аллергии. В чем же отличие коронавируса?

В большинстве случаев у заразившихся коронавирусом отмечается повышенная температура, сухой кашель, нередко - затрудненное дыхание, мышечная боль и усталость. Существует три симптома, которые не характерны для трех других болезней. Как правило, у людей, заразившихся коронавирусом, наблюдается жар, сухой кашель и затрудненное дыхание. Первые два симптома вместе бывают при гриппе, реже — при аллергии. При простуде сильный жар бывает редко, а сухой кашель больного беспокоит не сильно. Проблемы с дыханием могут быть только при аллергии, при простуде и гриппе такие симптомы не наблюдаются.

Что касается диареи, то при заражении коронавирусной инфекцией это случается редко. При гриппе диарея бывает только у детей.

Насморк при COVID-19 бывает лишь иногда, а при простуде и аллергии это обычное дело. Зачастую насморк наблюдается и при гриппе. Стоит учесть, что при коронавирусе и гриппе люди не чихают. Такого просто не может быть.

Редко, но при коронавирусном заболевании также могут наблюдаться головные боли, боль в мышцах и горле, а также утомление. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть. При гриппе, наоборот, эти симптомы встречаются часто. Боль в мышцах и горле также обычное дело при простуде, но никогда не проявляется при аллергии. Голова может иногда болеть при аллергии, но редко при простуде.

Врач-инфекционист Ольга Синицына рассказала о симптомах, которые представляют особую опасность в период пандемии коронавируса:

- Понять, что вы заболели, можно по следующим симптомам, они схожи с симптомами гриппа: выраженная интоксикация, повышение температуры, сухой непродуктивный кашель, быстро развивается дыхательная недостаточность. При появлении данных жалоб необходимо обратиться к врачу.