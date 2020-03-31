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Глава Минздрава: «Женщины могут обидеться, но пластические операции не главное сегодня»

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минздрава: «Женщины могут обидеться, но пластические операции не главное сегодня»
Фото: Pixabay

Многие занервничали после того, как в интернете стала появляться информация о том, что в Европе из-за распространения коронавируса решили перенести многие плановые операции. Российские медики и чиновники заверяют, что в нашей стране те, кому необходима срочная операция, могут не переживать.

Действительно, перенесены многие плановые операции. Однако это касается лишь тех случаев, где промедление негативно скажется на состоянии здоровья пациента. «Чтобы не перегружать систему, которая обладает не безграничными ресурсами, от многих несрочных, плановых вещей стоит на время отказаться. То, что можно отложить, будем откладывать. Ну, например, пластические операции. Хотя женщины могут обидеться сейчас на меня, но это точно не главное сегодня», – заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Аналогичные меры принятые и в других странах. В США пластических хирургов попросили временно передать аппараты ИВЛ врачам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом.

РК

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