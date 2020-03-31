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31 марта 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Эпидемия COVID-19 в России, фото соцсети

Согласно прогнозам экспертов, эпидемия коронавируса в России будет свирепствовать ещё некоторое время. Пик эпидемии может произойти через месяц, но на полное выздоровление может понадобиться полтора года.

Несмотря на то, что правительство вводит весьма жесткие карантинные меры, в России с каждым днём увеличивается количество новых заболевших. На данный момент по стране зарегистрировали 500 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего инфицировано уже более 2 тысяч человек. И пока сознательная часть российского общества максимально самоизолировалась, эпидемия продолжает развиваться. Но так, очевидно, долго продолжаться не должно, и все введённые меры должны привести к закономерному результату. Этим результатом должен стать пик эпидемии COVID-19, который ознаменует постепенное снижение темпов распространения вируса вплоть до полного выздоровления населения. Проще говоря, это станет началом конца, несмотря на то, что словосочетание «пик эпидемии» звучит достаточно страшно.

Вот только сейчас весьма сложно сказать точно, когда именно этот пик наступит в России. Существует несколько прогнозов: какие-то обнадёживают, а какие-то, наоборот, сильно настораживают. И главный вопрос: что именно должно повлиять на ускорение этого процесса? Самоизоляция или вакцина? Смена времени года или продвинутая медицина? Позиций по этому вопросу множество, но какая из них ближе всего к истине – вопрос весьма непростой.

Когда ждать окончания эпидемии?

Изначально пик эпидемии COVID-19 ждали уже в прошедшие выходные, однако заблаговременно пришлось изменить прогноз. По мнению главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости придётся на середину или конец этой недели. В качестве оснований для своей позиции он приводил тенденцию прироста числа заболевших, и потому 26 марта сделал заявление:

«Пока прирост есть, теперь, я думаю, [пик эпидемии придётся] на середину–конец следующей недели»

При этом Проценко настаивал на том, что все принимаемые правительством карантинные меры – это необходимость, и чем больше таких мер будет принято, тем больше вероятность избежать дальнейшего распространения болезни.

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн, напротив, сообщил о том, что, по его мнению, пика эпидемии стоит ожидать только через месяц, если не больше. При этом он отметил, что в России эпидемия COVID-19 распространяется достаточно медленно, но также вспомнил и о том, что ещё четыре недели назад в Италии тоже все «выглядело несерьезно». А сейчас там ситуация с распространением коронавируса – самое настоящее бедствие. Что же касается ограничительных мер, которые вводит государство, то, по его мнению карантин поможет сдержать эпидемию, но не остановить её.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, фото соцсети

Существует и действительно страшный прогноз, который гласит: в карантине сидеть придётся полтора года. Об этом рассказал медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью для RT. По его мнению, связывать снижение темпов распространения вируса с увеличением температуры воздуха не стоит. Ранее ряд экспертов предполагал, что смена сезона может фактически уничтожить вирус: якобы тёплая погода воспрепятствует развитию эпидемии, как это случалось по аналогии с другими вирусами. Однако Лейкин обращает внимание на то, что с приходом тёплой погоды в европейских (и не только) странах ничего не изменилось. А изменится лишь тогда, когда у 70% населения выработается иммунитет к COVID-19. А это, в свою очередь, зависит и от количества переболевших, и от количества вакцинированных. А на разработку вакцины может уйти полтора года.

При этом пик эпидемии в России, по мнению Лейкина, придётся на середину апреля, когда число заболевших достигнет 20 тысяч человек. А ситуация при этом стабилизируется к середине или концу июля. Опирается при этом эксперт на Китайский сценарий.

Медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин

На данный момент можно точно сказать, что именно Китай фактически полностью победил эпидемию коронавируса. Пройдя пик заболеваемости, страна, которая изначально была главным очагом распространения инфекции, сейчас добилась того, что из более чем 80 тысяч заболевших около 90% выздоровело. Остаётся надеяться, что в России все ограничительные меры были приняты раньше, чем в Китае, и у нас количество заболевших не дойдёт до десятков тысяч человек.