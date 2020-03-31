Краснодарский край стал первым регионом России, где официально введен карантин

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31 марта 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кубанские новости

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение о введении карантина на территории края. Карантин начинает действовать с 18 часов 31 марта и продлится по 5 апреля.

«Это вынужденная мера. Но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе», – заявил Кондратьев.

Жители края смогут пользоваться личным автотранспортом только в исключительных случаях на основании специальных разрешений.

Будут созданы мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии и казаков, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Граждане, нарушающие режим, будут оштрафованы.

В настоящее время в Краснодарском крае проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась. Новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

Ранее сообщалось, что 40 жителей Краснодарского края нарушили карантинный режим.