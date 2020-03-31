Вор должен сидеть в тюрьме: «легальный рейдеризм» в Латвии

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31 марта 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвия очень не любит огласки: все непристойные поступки совершаются с холоднокровным «лицом». Видимо, данное «лицо» некоторые чинуши считают признаком ума. Но очень хорошо по данному поводу сказал Барон Мюнхгаузен: «Умное лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица».

Как бы ни хотели чиновники из монопольной компании «Латвияс Газе» казаться «умными» и хитрыми, их подлость по отношению к потребителям-латвийцам раскрылась.

Конституционный суд Латвии постановил, что у монополиста – Латвияс Газе – не было права взимать с жителей компенсации в троекратном размере. Но оно пользовалось этим. С тихого покровительства правительства Ивара Годманиса. КС Латвии постановил, что подобные меры привели к нарушению основных прав человека и правила отменены с момента их принятия. Это значит, что жители смогут получить обратно выплаченные деньги.

В чем же суть дела?

К некому жителю Латвии, как и ко многим другим, сотрудники Латвияс Газе пришли без предупреждения. Сняли счетчик и почти без каких-либо доказательств заявили, что он воровал газ. Ему велели компенсировать «убытки» в тройном размере, иначе заберут дом. Такие права Латвияс Газе дало правительство Годманиса.

Некий гражданин «ни ухом, ни …» не понимал, за что у него хотят отобрать дом? Он исправно платил по счетам и думал, что никаких долгов у него нет! Но тут «встрял» Латвияс Газе! Они пришли к латвийцу и потребовали заплатить почти за десять лет… За газ! Сотрудникам данной «замечательной» организации, хватило пару раз поскрести по счетчику, чтобы сделать вывод, что он воровал газ. «Влепили» латвийцу 3000 евро, штрафные санкции и т.д. Общая сумма составила 9000 евро.

Латвиец газ не воровал, а потому принял решение пойти в суд!

Почему же такие большие штрафные санкции и прочие «расчеты»? Правила, изданные правительством Годманиса, позволили «Латвияс Газе» самостоятельно подсчитывать объем компенсации.

Таких «дел» в суде много! Но большинство людей не подают в суд – боятся! Нынешний руководитель данного предприятия Айгар Калвитис умалчивает о еще не оконченных процессах.

Но латвиец подал в суд! Прошел все инстанции и отстоял право на справедливость. Отстоял право быть человеком, а не «подобием» об которого чинуши вытирают ноги!

Нынешний министр внутренних дел Сандис Гиргенс, который раньше был адвокатом и публично выступал против Латвияс Газе, назвал действия компании «легальным рейдеризмом».

Г-н Гиргенс замечал, что претензии у Латвияс Газе появляются тогда, когда у дома меняется владелец, который не может объяснить, что происходило с потреблением газа у прошлого владельца.

Видимо, в Латвии у монополистов, которые «обслуживают» население, система «легального рейдеризма» четка отработана! И пример тому действия «Латвэнерго».

Это история случилась непосредственно с вашим покорным слугой!

Ко мне, как и ко многим жителям Латвии, пришли сотрудники «Латвэнерго» (в компании с дочерней фирмой «Садалес Тиклс»), чтобы поменять счетчики. Дурного я не заподозрила. Счета оплачиваю справно, долгов нет! Обычно сумма за потребление электроэнергии составляла от 40 до 55 евро. Разумеется, показания счетчиков сдаю!

Каково же было мое удивление, когда в следующем месяце я получила счет на 800 евро! Без объяснений! Кстати, тем, кто хочет перебраться в Латвию… На заметку! Тут без шума непринято ничего объяснять! Все делают «тихонько»!

Разумеется, я попросила объяснить о происхождении суммы! Увы, меня не удостоили внятным ответом! Ни я не поняла, ни юрист не понял… Никто! После четвертого письма стало ясно, что у меня «перерасход» электроэнергии аж с 2016 года! Как же так? А показание счетчиков? С какого «потолка» Латвэнерго брали ежемесячные суммы? Разные суммы? Но главное!!! Договор с данной «славной» организацией у меня только с 2018 года! А при чем тут 2016, 2017? Ответа, разумеется, нет! Но есть ультиматум – плати! Объяснений нет! Реально нет! Разумеется, «дело» отправлено в суд!

Ситуации похожи! Сценарий один! Издевательство над людьми одинаковое!

Кто ответит за это хамство? Что следует делать?

Я обратилась за консультацией и помощью с экс-главе Конституционного суда Латвии, политику Гунарсу Кутрису. Ответ прост – «подавай в суд!»

Думаю, что таких «беззаконий» и «воровства» от монополистов, увы, много. Чинуши у «кормушки» чувствуют свою безнаказанность и «имеют» народ!

Как с этим бороться?

Идти в суд! Открыто рассказывать о таких делах! Огласка! Только огласка! Обращаться в различные организации! Поверьте, есть и порядочные чиновники! Подавать иски!

Пользуясь случаем, хочу обратиться к адекватному и порядочному министру МВД Сандису Гиргенсу! Дело в том, наше издание «Аргументы Недели» является одним из ключевых СМИ на «ближнее и дальнее» зарубежье. А я работаю шеф-редактором стран Балтии, и проживаю в Латвии. И имею полное право обратить внимание министра на тот беспредел, который сейчас происходит у латвийцев (и меня) с Латвэнерго!

Помните, как сказал Глеб Жеглов? Да, вор должен сидеть в тюрьме – понятно, но.. Есть и другая фраза – «порядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать».

Продолжение следует…