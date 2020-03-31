Знаем, что сейчас творится в магазинах: Татьяна Бакальчук призвала закрыть все продуктовые

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31 марта 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Pixabay.com

Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук обратилась к фуд-ретейлерам с призывом закрыть все продуктовые магазины и перейти на онлайн-торговлю с бесконтактной доставкой заказов.

Призыв перевести всю торговлю, включая продовольственные товары, в онлайн прозвучал в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса. Ранее (27 марта) правительство РФ издало постановление, утвердив список товаров первой необходимости, торговля которыми не прекращается в период карантина. Однако Татьяна Бакальчук считает принятые властями меры недостаточными для успешной борьбы с эпидемией.

«Пожалуйста, не лукавьте, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньший контакт между людьми в ваших торговых залах. Мы все прекрасно знаем, что творится сейчас в ваших магазинах», - заявила бизнесвумен в записанном ею видеообращении.

Татьяна Бакальчук также сообщила, что в ответ на повсеместное закрытие пунктов выдачи заказов крупнейшим онлайн-ретейлерам удалось собраться и договориться между собой о выработке общих правил онлайн-торговли и разработке способов бесконтактной курьерской доставки заказов до двери покупателя. В частности, онлайн-ретейлеры будут работать только с полностью предоплаченными заказами, в пункте выдачи заказов может находиться не более одного клиента, примерка покупки в пункте выдачи запрещается. Это, подчеркнула владелица Wildberries, беспрецедентное объединение бизнеса для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Бакальчук также заранее отвергла возможные подозрения в желании подзаработать на онлайн-торговле. У ее маркетплейса, отметила она, и так заметно выросло количество заказов, поскольку люди, находящиеся в самоизоляции, перешли на онлайн-шопинг вместо привычных походов по магазинам. Бизнес-леди призвала россиян не поддаваться депрессии и продолжать делать покупки в интернете: «Ничто так не поднимает настроение, особенно девушкам, как новенькое платье или помада. А мы все привезем вам».