Мастер задать тон всей комнате

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31 марта 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Уют в доме, фото: соцсети

Кто-то его ненавидит и считает пережитком прошлого, другие - жизни без него не мыслят и считают, что без этого атрибута ни один интерьер невозможен. Поговорим о коврах: как выбрать и какому из невероятного множества отдать свое предпочтение?

Считается, что есть базовые предметы, которые должны непременно присутствовать в каждом доме. Ковер - это ровно тот предмет, которому не обязательно быть таким. Наоборот, он может быть очень ярким, даже экспрессивным.

Если вы выберете ковер благородного цвета, правильного рисунка и из натуральных материалов, то он прослужит вашей семье долгие годы, даже десятилетия. Другой вопрос, что яркий ковер может очень быстро надоесть или не вписаться в новый интерьер. А еще есть такие ковры, которые сегодня супер в тренде, а завтра они уже набьют оскомину и вам уже просто захочется убрать его с глаз долой. Так какой ковер купить? Как не ошибиться при выборе и приобрести тот, который сохранит свою актуальность надолго?

Итак, первый вид ковров - это восточные: персидские, индийские, азербайджанские, туркменские. Они могут быть с длинным ворсом или вообще без него, плотными или тоненькими, можно постелить один большой или накидывать кучу маленьких ковров - вариантов куча. И не бойтесь потертых ковров, наоборот, в некоторых интерьерах они способны придать особый шик.

Еще один вариант - это шкуры животных, они могут быть большими, с мелким плотным ворсом или маленькими и очень пушистыми, главное, чтобы там не было никаких голов.

Третий вид - рогожка, это может быть ткань наподобие мешковины, так и ковры, плетённые из джута, чаще всего они бывают натурального бежево-золотистого цвета.

Еще один актуальный и беспроигрышный вариант - это ковер с геометрическим рисунком. Во-первых, он будет здорово смотреться как и в актуальных сейчас северных, нордических интерьерах, так и во всех других. Это может быть и яркая черно-белая стильная полоска, ромб, или любой другой рисунок. Главное - хороший ковер будет покрыт этим узором целиком. С абстрактным рисунком в одном из углов ковра следует быть очень осторожными.

Следующий вариант - это однотонные ковры или с переливами одного и того же цвета. Если цвет насыщенный, глубокий, благородный, то это хороший ковер.

Главное в каждом ковре - это не цвет и не узор, а правильно выбрать его размер, потому что если пренебречь этому правилу, то можно убить любой интерьер, как бы красив он ни был. Итак, главное правило расположения ковров: на нем должна помещаться вся мебель этой части комнаты или хотя бы половина каждого предмета.

Давайте рассмотрим на конкретных примерах. Начнём со спальни: на ковре должны помещаться либо целиком кровать и обе тумбочки, либо ковер должен начинаться от того места, где вы спускаете на пол ноги и идти дальше к изножью, но не наоборот.

Есть еще один вариант: можно с двух сторон кровати положить по одному маленькому коврику.

Следующая комната - это столовая. Здесь тоже все просто: на ковре должен помещаться обеденный стол и все стулья, которые стоят вокруг него в отодвинутом состоянии. Помимо эстетики в этом есть и практические соображения, что когда вы двигаете стул туда-сюда, он просто не цеплялся за край ковра.

И наконец последняя комната - это гостиная. Если речь идёт о классической зоне для общения, где кресло и диван стоят вокруг столика, то ковер, который там лежит, не должен казаться одиноким островом под этим самым столиком. На нем должна помещаться либо как минимум половина предметов, которые стоят вокруг, то есть передние части дивана и кресел, либо, в идеале, целиком вся мебель должна стоять на этом большом ковре.