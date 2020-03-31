Чем заняться дома? Делай #домашнийдвиж – отвечает радио «Континенталь»!

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено радио «Континенталь»

Сегодня очень важно для общей безопасности оставаться дома. Но вам хочется подвигаться, размяться, потанцевать и сохранить свой отличных внешний вид, даже когда все ночные и спортивные клубы закрыты?

Радио «Континенталь» заботится о своих слушателях и запускает движение #домашнийдвиж.

#ДомашнийДвиж – это самые популярные русские хиты последних лет в модном динамичном миксе от лучших ди-джеев Челябинска! Слушайте каждый день на частоте 100,4 или он-лайн на сайте radiocon.ru с 20.00 до 22.00!

#ДомашнийДвиж – это музыкальный нон-стоп для тех, кто любит танцевать и хочет остаться здоровым и в превосходной форме на время карантина.

И ещё радио «Континенталь» запускает челлендж #домашнийдвиж ¬– танцуй, выкладывай свои танцы в сторисы или ленту с хэштегом #домашнийдвиж, отмечай @radiochel во Вконтакте или @radiokontinental в Инстаграме. Мы сделаем репосты авторов лучших видео и подарим фирменные подарки!