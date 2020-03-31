В условиях карантина услуга доставки еды в Москве пользуется спросом

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31 марта 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Магазины в период борьбы с коронавирусом могут перейти на онлайн-заказы. Этот вопрос Минпромторг поручил проработать всем торговым сетям.

С распространением COVID-19 в России увеличился спрос на услуги доставки еды. Во многих сетях подобные предложения уже есть, в первую очередь это касается столицы. В регионах,как отмечают участники рынка, доставка продуктов популярностью пока не пользуется.

Минпромторг разъяснил ритейлерам, какие меры нужно предпринять для обеспечения бесперебойной работы магазинов во время пандемии коронавирусной инфекции.

В основном, это касается сетей и других организаций торговли, которые уже проработали вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного товара. У покупателей есть возможность получить заказ, находясь дома. Просто нужно воспользоваться услугами службы доставки магазина.

«Большинство крупных торговых сетей давно работает с собственными онлайн-магазинами и службами доставки», - сказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Эти услуги предоставляют магазины «Перекресток», «Азбука Вкуса», «Ашан». Условия доставки зависят от конкретной сети.

Как утверждают эксперты, такой вид услуг поможет минимизировать распространение вируса. Дистанционные покупки могут помочь в этом, но не сто процентов, так как в условиях региональной специфики идею не всегда легко осуществить. Услуга пока не стала востребованной в регионах, поэтому некоторые торговые точки будут работать там в прежнем режиме, без новых сервисов.

Для полной загрузки товара на полки магазинов требуется около 50% персонала, на случай возникновения чрезвычайной ситуации разработана специальная карта риска и определен план действий. Также, действует схема перераспределения сотрудников между магазинами внутри одной торговой сети на случай, если кто-то из работников оказался заражен вирусом.

Статс-секретарь Минпромторга России Виктор Евтухов отметил, что спрос на продукты в России увеличился, но, при этом, дефицита товаров не ожидается.