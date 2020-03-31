Власти Челябинской области разработали меры поддержки для малого бизнеса

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31 марта 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Это уже второй «пакет» мер поддержки для предпринимателей, деятельность которых пострадает из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 31 март, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о дополнительных мерах поддержки, которые будут оказывать малому бизнесу. Так, пр использовании УСН ставка по объекту налогообложения «доходы» снизиться с 6 до 1%, у тех, по систему «доходы минус расходы» с 10 до 5%. ставка на ВНВД снизится с 15 до 7,5%. Меняется расчет платежа по патентной системе налогообложения, он должен составлять 1 рубль. Алексей Текслер подчеркнул,ч то эти меры смогут помочь 20 тысячам южноуральских предпринимателей.

Кроме того, около 290 миллионов рублей будет направлено в «Территорию бизнеса» для организации льготных займов предприятиям малого бизнеса. Если раньше предприниматели могли взять кредит под 6% годовых, то сейчас он будет доступен под 1% годовых с отсрочкой первого платежа. «Все льготы будут предоставляться при условии сохранения рабочих мест, раньше этого критерия не было», - сказал Алексей Текслер. По предварительным расчетам, эти средства будут направлены на кредитование 550 предприятий, они позволят сохранить около 3 тысяч рабочих мест.

Глава региона подчеркнул, что этот «пакет» мер не последний, возможно снижение транспортного налога, единого сельскохозяйственного налога.

Напомним, сегодня, 31 марта, Алексей Текслер пописал распоряжение о введении обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.