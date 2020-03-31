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Власти Челябинской области разработали меры поддержки для малого бизнеса

, 14:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Власти Челябинской области разработали меры поддержки для малого бизнеса
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Это уже второй «пакет» мер поддержки для предпринимателей, деятельность которых пострадает из-за пандемии коронавируса.

 

Сегодня, 31 март, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о дополнительных мерах поддержки, которые будут оказывать малому бизнесу. Так, пр использовании УСН ставка по объекту налогообложения «доходы» снизиться с 6 до 1%, у тех, по систему «доходы минус расходы» с 10 до 5%. ставка на ВНВД снизится с 15 до 7,5%. Меняется расчет платежа по патентной системе налогообложения, он должен составлять 1 рубль. Алексей Текслер подчеркнул,ч то эти меры смогут помочь 20 тысячам южноуральских предпринимателей.

Кроме того, около 290 миллионов рублей будет направлено в «Территорию бизнеса» для организации льготных займов предприятиям малого бизнеса. Если раньше предприниматели могли взять кредит под 6% годовых, то сейчас он будет доступен под 1% годовых с отсрочкой первого платежа. «Все льготы будут предоставляться при условии сохранения рабочих мест, раньше этого критерия не было», - сказал Алексей Текслер. По предварительным расчетам, эти средства будут направлены на кредитование 550 предприятий, они позволят сохранить около 3 тысяч рабочих мест.

Глава региона подчеркнул, что этот «пакет» мер не последний, возможно снижение транспортного налога, единого сельскохозяйственного налога.

Напомним, сегодня, 31 марта, Алексей Текслер пописал распоряжение о введении обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.

 