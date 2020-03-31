Хантавирус: стоит ли его бояться?

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31 марта 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

В марте СМИ распространили информацию о смерти китайца от хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, направлявшемся в Шаньдун. Как оказалось, Россия занимает второе место в мире по количеству заболеваний, вызываемых хантавирусом, уступая лишь тому же Китаю. Что же это за вирус и стоит ли его бояться? Сегодня мы об этом расскажем.

Хантавирус – определение целой группы вирусов, которая была открыта еще в 1978 году и на сегодняшний день хорошо изучена. Хантавирусы вызывают тяжелые и иногда смертельные инфекции.

Хантавирусом можно заразиться, если трогать руками лицо после контакта с объектом, загрязнённым слюной, мочой или помётом мышей, либо при укусе самого грызуна. По сведениям ученых, эта группа вирусов, так же, как и коронавирус, относится к респираторным заболеваниям и вызывает тяжёлую инфекцию органов дыхания, которая может привести к смерти, и гемморагическую лихорадку, способную вызвать нарушения функции почек. Возможность заражения не зависит от возраста и пола человека.

Довольно опасны хантавирусы, распространенные в Америке. Их около 13 видов и они способны спровоцировать кардиопульмональный синдром, напоминающий последствия заражения COVID-19. В среднем, инкубационный период длится чуть больше, но симптомы очень похожи: лихорадка, кашель, гипоксемия, постепенно развивающиеся болезни легких и сердечно-сосудистой системы. Сначала поднимается температура — до 39-41 градуса, затем развивается интоксикация всего организма, которая приводит к серьезному поражению почек. Смертность от этого заболевания составляет от 1 до 10 процентов, выздоровление же занимает от трех до шести месяцев. Медики отмечают, что инфицирование чаще всего происходит в сельской местности, нежели в крупных мегаполисах, поскольку распространителями вируса являются мыши.

В России существует одна из разновидностей хантавируса – пуумала. Она вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Пациент чувствует недомогание, у него поднимается высокая температура, возникает тошнота. При отсутствии лечения появляется мелкая сыпь, сильная боль в животе и пояснице. При тяжелом течении заболевания у больного развивается почечная недостаточность.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что значительного риска международного распространения хантавируса не существует по той причине, что он не передается напрямую от человека к человеку. Специалисты уверяют: бояться еще одной эпидемии не стоит.