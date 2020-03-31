Сказ об оживлении местности сельской. О том, как коронавирусная угроза «активировала» российские сёла

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31 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Вот уже 31 марта, а коронавирусная пандемия всё никак не закончится. Учёные спорят между собой о том, что же послужило причиной распространения Covid-19. Одни утверждают, что это – природное явление, другие говорят про биологическое оружие. Вирус проник и на территорию нашей страны, заметно всколыхнув её население.

Многие горожане ещё перед объявлением карантина поспешили на дачные участки, а кто-то и вовсе отправился в глубокую сельскую местность. Благодаря наплыву людей, российская глубинка заметно оживилась. В каких-то деревнях приезжих из городов невзлюбили, посчитав их за угрозу. Но в большинстве сёл их приняли с душой. Недаром ведь русские люди считаются самыми добродушными, какие бы испытания на них ни сваливались.

Заметно оживились и сёла, в которые вернулись старые родственники. Те, кто давно не слышал про «дядю Петю», уехавшего в город на заработки на целые десятилетия, радушно принял своего родича и угостил доброй порцией водки. И это далеко не шутка… Ведь таких «дядей Петь» вернулось немалое количество, да ещё и с семьями. Многие крестьяне уже перестали выезжать из собственных деревень и ещё больше сблизились со своими соседями и приезжими родственниками.

В деревнях стали чаще выходить на улицу, чаще встречаться и обсуждать ситуацию в городах. Появилось какое-то странное единение. Ещё возросло количество верующих, посещающих храмы, но уже в более «карантинных» условиях. Основное население сельской местности – это верующие люди. Стали чаще молиться Богу, чаще обращаться к нему и спрашивать советов на тему коронавирусного вторжения.

Самой катастрофы в деревнях пока не предвидится. Упаси Бог, если кто-то из горожан занесёт туда инфекцию. Ведь уровень здравоохранения там, мягко говоря, не слишком хороший. На данном этапе многие очень надеяться на Божье чудо. И это чудо вполне может случиться. Без сомнения, никто не застрахован от несчастных случаев, но всегда есть шанс на удачу и успешное преодоление кризиса. Человечество не раз избегало гибели на своём веку. Коронавирус может и не прийти в российскую деревню, и это далеко не пустые надежды.