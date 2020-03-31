Ушел из жизни драматург Леонид Зорин

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31 марта 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Сегодня ночью от остановки сердца в возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин, автор «Варшавской мелодии», «Покровских ворот» и многих других популярных пьес.

«Он скончался сегодня от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», - сообщила вдова драматурга Татьяна Поспелова.

Леонид Зорин (Зальцман) родился в 1924 году в Баку. Первый сборник стихов десятилетнего автора был опубликован в 1934 году и получил положительный отзыв от самого Максима Горького. С 1948 года литератор проживал в Москве. Всего Леонид Зорин написал более 50 пьес и сценариев к кинофильмам, многие из которых стали классикой отечественной драматургии и кинематографа.

Дата и место похорон Леонида Зорина еще не определены.