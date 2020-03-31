Собянин: Москвичи освобождаются от платы за капремонт на 3 месяца

Собственники жилья в Москве на три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.
«На три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», - написал мэр.
Он отметил, что решение принято по просьбам москвичей, так как «проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома».
«К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», - добавил Сергей Собянин.
Аналогичное решение было принято для жителей многоквартирных домов Подмосковья. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.