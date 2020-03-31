Застрявшие в транзитной зоне

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

В московском аэропорту Внуково находятся два гражданина Туркменистана, которые не смогли улететь к себе на родину.



Они живут в воздушной гавани уже неделю. Их не пускают обратно в Россию, так как наше государство уже закрыло въезд для иностранцев, соответственно и в Туркменистан самолёты не летают. Решить вопрос через посольство своей страны иностранцы не смогли. Мадина и Мырат ночуют прямо на стульях. Они не могут сходить в душ и полноценно отдохнуть. Никто не знает, как долго им ещё придётся жить в таких условиях.



Мадина прилетела в Москву 21 марта, её остановили пограничники, так как Россия уже ввела запрет для иностранцев. Девушка об этом не знала, формально она находится в России. Представители авиакомпании, на самолёте которой девушка хотела отправиться домой, предоставляет ей питание и принадлежности для сна.

Мырат проживает в аэропорту две недели. Его «кормит» авиакомпания «Победа». Несколько дней назад из транзитной зоны в Киргизию отправился Артур Гизатулин.



В посольстве Туркменистана сообщили, что смогут забрать своих граждан только когда наберётся необходимое количество людей для заполнения самолёта.



Представители общественности и правозащитники требуют создать застрявшим в транзитной зоне мигрантам человеческие условия и обеспечить медицинской помощью до окончания карантина.



