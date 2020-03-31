Птицефабрика доставит бесплатные куриные наборы южноуральским пенсионерам

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31 марта 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Южноуральские пенсионеры смогут бесплатно получить продуктовый набор. Фото pixabay.com

В связи с пандемией коронавиурса «Птицефабрика Челябинская» («ЧЕПФА») подарит людям, старше 65 лет, куриные наборы и организует их доставку на дом.

В продуктовый набор будет входить курица и яйца. Организаторы акции сообщают, что пенсионеры получат набор совершенно бесплатно. Таким образом «ЧЕПФА» решила поддержать пожилых людей, которым сейчас не рекомендуют выходить из дома.

Для получения продуктового набора нужно будет позвонить по номеру телефона + 7 (351) 777-07-08 с 9.00 до 16.00 в будние дни. Акция продлится до 10 апреля. Получить набор можно будет один раз, для этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст. Организаторы просят южноуральцев проявить понимание, если номер будет занят. Нужно продолжать звонить, заявка будет обязательно принята. Также «ЧЕПФА» приглашает другие предприятия присоединиться к акции.