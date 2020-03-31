Изюминка вашего интерьера

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31 марта 2020, 00:46 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Красивые стены в интерьере фото, соцсети

Разбавить классический или сдержанный дизайн интерьера можно с помощью акцентной стены. Что же это такое и как правильно ее применять?

Акцентная стена привлекает к себе внимание и создаёт контраст, который притягивает взгляд. Но чтобы такой креативный приём сработал, необходимо, чтобы появился нейтральный и спокойный фон, рядом с котором акцентная стена сыграет свою яркую роль. Какой может быть акцентная стена?

Первый тип - это контраст по цвету. То есть проще говоря, это чёрная стена, когда все остальные белые или белая, когда все остальные чёрные. Контраст не обязательно должен быть настолько выражен. Если, например, у вас все стены светло-синие, а одну вы сделаете более голубой, то это тоже будет акцентная стена, только уже по монохромному сочетанию оттенков. Для того, чтобы подобрать хорошее сочетание цветов, можно воспользоваться цветовым кругом. Также помним о том, что к белому цвету в качестве акцента подойдёт вообще любой другой цвет.

Второй тип акцентной стены - это стена с рисунком. Например, там могут быть наклеены обои с принтом, рисунок может быть классическим, повторяющимся - в любом стиле! Цветочный, геометрический, абстрактный, а может быть полноценным изображением на всю стену, отпечатанным на обоях или нарисованным красками на стене. Здесь, конечно, открываются огромные декоративные возможности.

Третий тип - контраст по отделке, игра с материалами. Если все стены гладкие, эта может оказаться отделанной деревянными панелями, плиткой, деревом, кирпичом и так далее. Или наоборот, когда все остальные стены обладают богатой фактурой, акцентная стена останется абсолютно простой и гладкой.

Несколько слов о том, как же правильно обыграть акцентную стену, потому что сделать ее - это только половина дела. Во-первых, нужно правильно выбрать ее месторасположение. Обратите внимание на то, как на акцентную стену падает свет из окна. Раз уж она акцентная, нужно иметь возможность ее рассмотреть. Во-вторых, нужно определиться что будет на ней висеть или перед ней стоять. Однотонная стена будет прекрасным фоном для разнообразной мебели и декора. А если стена с рисунком, то и то, и другое нужно тщательно подбирать и смотреть, чтобы не вышло перегруза. Да и в любом случае помните, что делать акцентную стену, чтобы потом полностью ее спрятать за предметами не имеет никакого смысла.

Акцентная стена - это игра. Это как новый галстук у мужчины или новые туфли у женщины, которые меняются по настроению и поводу. Не стоит относится к ней слишком серьезно или делать на века. Она тем и хороша, что если вам надоест или захочется что-то новенького, то полностьюизменить впечатление об интерьере можно всего-навсего изменив одну стену.