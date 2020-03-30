Краска VS обои

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 23:55 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Краска или обои

Если вы планируете делать ремонт, то наверняка задавались вопросом, что же лучше выбрать: обои или стену под покраску. Мы поможем вам определиться.

Сперва разберем обои. Плюсы обоев: в первую очередь это касается квартир в новостройках, когда дом еще не осел, а это примерно 3-5 лет после строительства. В этом случае обои рекомендуются особенно, потому что они могут скрывать мелкие трещинки, который появляются, когда дом оседает.

Особенно флизелиновые, они отлично справляются с этой задачей и имеют собственное движение и упругость. Еще один плюс - это то, что обои имеют свой рельеф, толщину и они могут скрывать некоторые неровности стен. То есть вы можете значительно сэкономить на ремонте, потому что у вас уже будет частично выровнена стена за счёт обоев. И под обои не нужно очень сильно готовить стены, не так как под покраску. Третьим плюсом является то, что у обоев есть микрорельеф и некоторым людям он кажется уютнее, чем обои под покраску. Четвёртым плюсом является то, что обои, если они не виниловые, минимизируют появление плесени под ними, они могут дышать и пропускать воздух.

Давайте разберем виды обоев. Есть бумажные, про них знают, наверное, все, не будем на них останавливаться. Флизелиновые обои - это усложнённая версия бумажных, они лучше. И есть еще виниловые обои - это обои с флизелиновым основанием, сверху покрытые винилом. Винил - это самый плохой материал, который вы можете добавить к себе в квартиру. Он не самый экологичный и еще будет отдавать вам некоторое время свой не органический запах.

Из минусов обоев можно выделить то, что в среднем они держатся 5-7 лет, дальше уже нужно будет думать о замене. Еще один минус - это то, что обои рвутся без возможности восстановления. И большая часть обоев моется достаточно плохо и проблематично, за исключением, конечно виниловых, у которых есть верхний виниловый слой. Еще обои имеют стык и иногда этот стык может быть очень сильно заметен, даже сразу после ремонта, что вдвойне обидно. А еще обои не пригодны для помещений с повышенной влажностью, либо с большими температурными перепадами.

Краска. Из плюсов можно отметить то, что если все сделано правильно и по технологии, то вы получите хорошие, ровные стены без трещин на века. С краской можно очень быстро отреставрировать или перекрасить поверхность стен. Для реставрации стен, если вы их скололи или поцарапали, нужны минимальные вложения. Еще один плюс - то, что за стенами, которые подготовлены под покраску или покрашены, очень легко ухаживать

.Даже глубокий мат очень легко очистить с помощью меламиновой губки. Эта губка творите чудеса, она может удалить даже шариковую ручку без следа! Но, конечно, ее нужно использовать по назначению и мыть ей посуду все-таки не стоит. Также на стенах должен присутствовать 5-7% глянец, чтобы вам было проще за ними ухаживать. Чем больше глянца будет в вашей краске, тем легче вам будет ее отмывать, а если это краска с добавлением воска, то проще простого.

Из минусов. Подготовка стен требует большого мастерства от строителей, они должны много уметь и знать, чтобы все сделать правильно. Также это дорого, потому что у вас уйдёт больше материала и плюс расход на строителей. И третий пункт - это время, которое необходимо будет затратить на ремонт.

Но есть очень простое решение. Если у вас новостройка, если у вас ограниченный бюджет и абсолютно нет времени, то определенно точно стоит выбирать обои или обои под покраску. Но если вы хотите сделать фундаментальный ремонт на долгие-долгие годы, и если вы хотите очень легко и быстро реставрировать ваши стены и менять их цвет, то выбирайте стены под покраску.