Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

интерьер в стиле нуар, фото: соцсети

Чёрный цвет - это стильно, эффектно и сосем не мрачно, если правильно выстроить все акценты.

Если очень сильно боитесь, то попробуйте начать с аксессуаров, они смотрятся очень эффектно, графично и контрастно. Это может быть черневая ваза, рамки для фотографий, подсвечники, посуда или граничные принты на постельном белье или подушках. Но и кроме того, потом модно переходить уже к чёрным деталям - плинтусам, полкам, мебели, оконным или дверным проемам и даже чёрным дверям.

Чёрный цвет, как и белый - это отличный фон. Но если белый расширяет пространство, наполняя его воздухом, то чёрный, наоборот, концентрирует все внимание на том, что находится внутри чёрного интерьера. То есть чёрный - это как задник на театральной сцене или как бархат в коробке с драгоценностями, то есть он концентрирует внимание на сути, привлекая к ней внимание. И зная эту особенность, можно очень эффектно оформить интерьер с помощью чёрного цвета.

Главное при использовании чёрного - это впустить в него цвет. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, собственно, добавить освещение. Только не верхнее, оно сразу убьёт всю магию, а точечное, функциональные светильники. Это могут быть настольные лампы, например, эти островки света выхватят из окружающей темноты то, что вы хотите выделить: кресло или изголовье кровати с подушками, или какую-нибудь красивую вазу, или картину на стене - выглядеть будет очень классно.

Второй способ - это использование фактур, чёрный очень хорошо играет на них. Если чёрная стена, покрашенная графитовой краской, солнечные лучи и свет поглощает, выглядит матовой, то добавьте блеска. Это могут быть мерцающие поверхности бархатной подушки, или панированный бок чёрного комода, или даже стекло в книжном шкафу или на письменном столе. В общем, блеск - это то, что нужно.

Добавьте цвета: на фоне чёрного яркие цвета будут выглядеть очень современно, например, желтый, оранжевый, синий или зелёный, а глубокие и благородные оттенки - темно-синий, изумрудный, вишневый будут выглядеть очень изыскано. Но а золото, медь или белый цвет - крайне эффектно.

Но обязательно нужно знать о тех цветах, которые лучше не использовать в сочетании с чёрным. Во-первых, это красный цвет. Если не хотите, чтобы ваша комната стала похожа на логово Дракулы, то никогда так не делайте. То же самое относится и к розовому. И есть еще цвета, которые чёрный будут простить, а чёрный их грубить - это нежные, пастельные, красивые оттенки: бледно-желтый, бледно-розовый, нежно-голубой и так далее. Кроме того соблюдать осторожность стоит в использовании серебра, хотя чёрный с серебром вообще-то выглядит очень красиво, но если серебра в интерьере будет слишком много, это будет выглядеть весьма готично.

Еще один момент - черно-белые принты - это очень красиво, но если вы переборщите с ними, то опять же помещение по стилистике будет напоминать сказку «Алиса в стране чудес».

А в остальном чёрный очень красивый цвет и его можно оригинально использовать, вписывать в интерьер. Не бойтесь этого делать, эффект, который вы получите, вас очень порадует!