СИЗО переведены на казарменный режим. Свидания запретили из-за коронавируса

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30 марта 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

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В Моcкве из-за коронавируса COVID-2019 следственные изоляторы (СИЗО) переведены на казарменный режим. Свидания с родственниками заключённым запрещены. Также приостановлен приём передач.

Находящиеся под арестом имеют возможность сделать заказы в интернет-магазине. Адвокатам при входе в СИЗО измеряют температуру. При наличии признаков заболевания юристов не пустят к подзащитным.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что ограничительные меры приняты на неопределённый срок, до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

По последним данным, в России от коронавируса скончались 10 человек.