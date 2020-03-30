Как и чем заменить антисептик?

Как только в России появились первые зараженные коронавирусом, граждане тут же начали скупать все антибактериальные средства, в том числе антисептики, маски и туалетную бумагу. До сих пор не найти антисептик в аптеке, но ведь как-то надо себя защищать.

«Аргументы недели» подготовили список веществ, которые заменят покупной дефицитный антисептик.

1.Для санации рук может подойти обычный этиловый спит, 70% достаточно, чтобы уничтожить бактерии на руках и других поверхностях. Можно купить обычные влажные салфетки и туда залить спирт. Этиловый спирт в чистом виде запрещен для продажи в аптеках, но разрешены препараты на основе этилового спирта, которые пригодны для дезинфекции рук. Это могут быть: раствор борной, муравьиной и салициловой кислоты, настойка календулы или эвкалипта.

2.Кстати, водка Вам не поможет – концентрация спирта в ней ниже 60%. По ГОСТу в водке содержится от 37,5 % до 56% спирта.

3.Хлоргексидин и мирамистин – эти два препарата являются антисептиками. Мирамистин применяется для более деликатной обработки и является более щадящим средством. Оба очень хорошие средства для обработки кожных покровов и любых поверхностей. Хлоргексидин – более дешевое средство, обладает антисептическим и противомикробным свойством, поэтому смело можете заменить им дефицитный антисептик. Широко применяется в медицине.

4.Обычное или антибактериальное мыло. Мыть руки необходимо не менее 30 секунд, тщательно промывая между пальцами и под ногтями. Если есть возможность помыть руки – это наиболее эффективный метод.

5.Можно сделать антисептик дома самостоятельно, есть несколько рецептов:

Смешать спирт, глицерин и 3% перекись. В основе антисептика может быть либо этиловый, либо изопропиловый спирт. Эти вещества можно приобрести в строительных/бытовых/химических магазинах. Антисептик на основе изопропилового спирта является более универсальным.

Необходимые материалы для производства антисептика в небольших объемах:

Рецепт№1:

Эталон 96% 8333мл + перекись водорода3% 417мл + глицерин98%145мл + стерильная дистиллированная или кипяченая вода.

Рецепт№2:

Изопропиловый спирт 99,8% 7515 мл + перекись водорода3% 417 мл + глицерин98% 145 мл + стерильная дистиллированная или кипяченая вода.

Если антисептик нанесен на грязные и жирные руки, то эффективность не гарантируется.

Не забудьте обрабатывать кроме рук свои смартфоны, ключи, банковские карты и дверные ручки – это наибольший рассадник всех вирусов и бактерий.