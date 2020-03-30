В Брянске заведено уголовное дело на граждан, заразивших коронавирусом четырех человек

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30 марта 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении двух жителей, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек, сообщает правительство региона.

Пожилая женщина и ее сын недавно вернулись из Испании, после чего им было выдано официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Но они не поставили в известность сотрудника центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками.

В результате у прибывших из-за границы был подтвержден коронавирус, ими были заражены еще четыре человека. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Брянской области.