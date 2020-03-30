Названа квота на прибытие россиян из-за рубежа

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30 марта 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество чартерных рейсов для вывоза граждан страны из-за границы ограничат, число прилетевших россиян будет сокращено. Выполняться рейсы будут только в московский аэропорт "Шереметьево".

Квота на прибытие граждан составляет не более 500 человек в сутки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России кабмин поручил Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.