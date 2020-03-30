Как избежать заражения коронавирусом в российских тюрьмах

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30 марта 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Лефортово, фото: соцсети

ФСИН закрыла на карантин от родственников и СМИ тюрьмы и колонии. О том, какая помощь и какое лечение сейчас оказываются заключенным, и есть ли среди них заболевшие коронавирусной инфекцией, представители ФСИН комментариев не дают. Эта информация особенно необходима тем, у кого находящиеся под стражей родственники страдают хроническими заболеваниями, туберкулезом и ВИЧ.

По состоянию на 30 марта, некоторые российские СИЗО продолжают пропускать следователей и адвокатов. Причем это происходит даже в тех ситуациях, когда необходимости в срочных следственных действиях нет.

Понятно, что в случае проникновения за решетку, COVID-19 может распространиться очень быстро и поразить максимально большое количество заключенных. Это может произойти из-за большой скученности людей и невозможности необходимого соблюдения гигиенических норм. «Лефортово» сейчас полностью забито адвокатами и следователями. Нам названивают следователи и заставляют приходить на ознакомление с материалами дела. Дай бог, конечно, если следователи и адвокаты не успели еще заразиться на воле, но кто из них даст гарантию и точно скажет правду?», - рассказала в понедельник, 30 марта, адвокат одного из находящихся под стражей в этом СИЗО.

По некоторым официальным сообщениям ФСИН, опубликованным на сайте ведомства, в российских исправительных учреждениях заболевших коронавирусной инфекцией нет. При этом ФСИН не уточняет, что возможность проводить тесты на коронавирус у нее отсутствует — анализы не делают даже заключенным с выраженными симптомами инфекции. Фигурант «московского дела» Егор Лесных, находящийся в СИЗО «Водник», около двух недель страдал от кашля и повышенной температуры. Его адвокат требовал сделать анализ на коронавирус, после чего представители ФСИН сначала пообещали протестировать Лесных в СИЗО «Матросская тишина», а затем сказали, что такой возможности нет вообще.