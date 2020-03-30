В России под элитную застройку выжигают целые кварталы городов

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30 марта 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 8 марта в Екатеринбурге горят бараки. За 18 дней установлено семь возгораний. Официальная причина – умышленные поджоги. Последний пожар унес жизни восьми человек.

Местные жители подозревают в поджогах застройщиков. Все горевшие бараки в скором времени должны быть расселены, и находятся на месте предполагаемого строительства новых жилых домов.

Пожар в бараке на улице Омской в Екатеринбурге начался поздно вечером.

«Дом занялся моментально: деревянный, старый, 1932 года постройки. Труха. Кто мог, выпрыгивал из окон, через подъезд было не выйти», — вспоминает очевидец и житель соседнего барака Сергей.

В результате этого пожара, семь человек сгорели заживо. Еще одну женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога» и «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Подозрение сразу пало на застройщика — компанию «Фортис», которая возводит жилой комплекс в 40 метрах от барака.

За две недели до этого пожара горел барак в другом районе Екатеринбурга — на Уралмаше. К счастью, обошлось без жертв. Полиция возбудила уголовное дело и признала поджог умышленным. Местные жители сообщают, что на месте этого дома уже другой застройщик - строительный центр «Правобережный» планирует возвести жилой комплекс.

А началась череда поджогов в Екатеринбурге с дома № 7 по улице Авангардной. Разумеется, он тоже должен пойти под снос в связи со строительством нового ЖК застройщиком «Атомстройкомплекс». Для того чтобы обезопасить свои дома, жители Екатеринбурга даже начали организовывать ночные дежурства. «Атомстройкомплекс» и компания «Фортис» в официальных сообщениях заявили о непричастности к пожарам, представители строительного центра «Правобережный» от комментариев отказались.

Отметим, что подобные серийные поджоги на протяжении последних лет происходили и в других крупных городах России – в Сочи, Ростове-на-Дону и Саратове.