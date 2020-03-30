Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) назвал ситуацию с кронавирусом мировой войной

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30 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Митрополит Тихон (Шевкунов), фото: vk.com/mitropolit_tikhon

Глава Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на воскресной службе обратился к верующим с архипастырским словом об угрозе коронавируса. Митрополит Тихон убежден, что те, кто не понимает масштаб проблемы, – лжецы и нечестивцы.

Этот священник получил известность еще и как автор вышедшей многомиллионным тиражом на разных языках книги «Несвятые святые».

Митрополит Тихон 29 марта служил Божественную Литургию в Псковском кафедральном соборе и обратился к прихожанам со словом, посвящённым угрозе коронавируса. «Наверное, не только мне одному хочется проснуться утром и почувствовать, что всё позади. Так думали люди и во время войны. Так же и мы сейчас. Но нет, всё это нам придётся пережить» - сказал священник.

Он напомнил о подготовке к празднованию 75-летия со дня окончания Великой отечественной войны. Как отметил священник, все вспоминают о мужестве предков. «И вот спустя 75 лет снова война: война мировая. Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас...» - отметил митрополит Тихон.

Владыка Тихон, как и митрополит Московский и Всея Руси Патриарх Кирилл, призвал всех православных христиан в период пандемии коронавируса молиться дома.