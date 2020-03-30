Профессор Полина Степенски: симптомы коронавируса - это все что угодно!

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30 марта 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Степенски, профессор, фото vk.com

Полина Степенски - заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии Иерусалимской университетской клиники «Хадасса». В 2018 году ее признали в Израиле Человеком года, а журнал Forbes включил ее в список лучших врачей этой страны. О своем профессиональном взгляде на ситуацию, связанную с распространением коронавируса в мире, она рассказала в интервью «Новой газете».

По словам Полины Степенски, первое, что заставило ее насторожиться, когда она узнала о появлении инфекции в Китае, это случаи гибели медперсонала.

«Ну, бывает, грипп дает осложнения, летальные исходы. Но так, чтобы от гриппа умирали врачи и медсестры, молодые, здоровые люди с крепкой психикой и иммунитетом, я такого что-то не припомню», - делится впечатлениями профессор.

По словам Степенски, в мире еще недостаточно знаний о COVID-19, а из отрывочных сведений о коронавирусе медики разных стран до сих пор не могут составить полную картину и определиться с необходимым для лечения лекарством.

«У нас в Израиле, скажем, уже больше трех тысяч людей с положительной пробой на коронавирус, мы провели очень много анализов. И как минимум 35 процентов заразившихся у нас были вообще без температуры. Мы видим сейчас, что симптомы коронавируса — это все что угодно», - отмечает профессор.

Полина Степенски отмечает разницу в уровне смертности в разных странах, и постоянное изменение представления людей о коронавирусной инфекции.

«Мы толком не знаем, какова смертность. Сначала говорили, что ниже трех процентов. Но сейчас в Италии мы видим, что смертность очень высокая. Или: сначала говорили, что это угроза для пожилых людей. Теперь мы видим, что умирают и молодые», - отмечает медик.

В заключение Полина Степенски рекомендует людям преобразовать свой страх от происходящего «во что-то новое и прекрасное», для возвращения к нормальной жизни.