Победы во благо: спортсмены, занимающиеся благотворительностью

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30 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Валерия КОРОЛЁВА ]

Артем Дзюба исполнил мечту 11-летнего мальчика из Петрозаводска Святослава Кирикова, фото соцсети

Гонорары профессиональных спортсменов – нескончаемый повод для обсуждений. И довольно-таки часто спортсмены сталкиваются с тем, что их осуждают и критикую. Однако, сами профессионалы не только часто доказывают свою профессиональность в мире спорта, но и человечность по отношению к другим. Используя свои средства и популярность, чтобы помочь нуждающимся. Мы хотим рассказать вам о тех спортсменах, которые остаются людьми с большой буквы и в обычной жизни.

Артем Дзюба

В апреле 2019 года Артем Дзюба исполнил мечту 11-летнего мальчика из Петрозаводска Святослава Кирикова, больного лейкозом. В рамках благотворительной акции проекта «Мечтай со мной» тот побывал на тренировке «Зенита» перед матчем с «Анжи» и получил персональный мастер-класс от Дзюбы. А в декабре в компании с Александром Кержаковым и Вячеславом Малафеевым Дзюба посетил футбольный урок благотворительного фонда «Звёзды детям», где раздал автографы и поучаствовал в запуске часов обратного отсчёта времени до Евро.



Александр Овечкин

Александр Овечкин участвует в благотворительных акциях, фото соцсети

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, тоже много времени и денег тратит на благотворительность. Он регулярно помогает детским домам, участвует в благотворительных акциях и помогает нуждающимся. Александр поддерживает следж-хоккейную лигу, где соревнуются дети с ограниченными возможностями и проводит для детей встречи и мастер-классы.

Фёдор Смолов

Фёдор Смолов, фото соцсети

В июле спортсмен пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт сельского клуба в селе Костин Лог Алтайского края. Он сделал это в рамках шоу Comment One в You-Tube-канале «Чикен Карри». По условиям программы, перед Смоловым встал выбор: либо оставить смешной комментарий в Инстаграм-аккаунте Дмитрия Нагиева, либо перечислить деньги на благотворительные цели. Фёдор выбрал второй вариант. Кроме того, в апреле Смолов перечислил крупную сумму новгородке Надежде Кузнецовой, готовившейся к обследованиям и операции в Германии. Она страдает буллёзным эпидермолизом (синдромом бабочки). Это неизлечимое генетическое заболевание, при котором кожа становится тонкой и хрупкой, как крылья бабочки.

Леброн Джеймс

Он открыл баскетбольную площадку в своей родной школе для детей из малообеспеченных семей. Вместе со своими близкими друзьями и бывшими товарищами по команде из соседней школы Сент-Винсент и Сент-Мэри, Джеймс помог открыть цветастый открытый корт в своей школе I Promise. Звезда баскетбола тратит более миллиона долларов на различные обновления для школы. Также он провёл быструю игру с несколькими детьми, чтобы привлечь их в спорт.

Мария Кириленко

Мария Куриленко, фото соцсети

Известная теннисистка и бывшая жена Александра Овечкина получила свой первый крупный гонорар, когда ей было всего 15 лет – это был юниорский открытый чемпионат США, а сумма равнялась нескольким тысячам долларов. Примерно в то же время произошел теракт во время мюзикла «Норд-Ост». Все заработанные деньги Мария отдала на помощь пострадавшим в результате теракта.

Екатерина Боброва

Екатерина Боброва, фото соцсети

Олимпийская чемпионка по танцам на льду, которая завоевала золото в паре с Дмитрием Соловьевым на Олимпиаде в Сочи, решила продать подаренный ей автомобиль и отдать вырученные деньги на благотворительность. Средства с продажи машины стоимостью, по неофициальным данным около 5,5 миллионов рублей, спортсменка перевела в известный многим фонд Константина Хабенского, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Конечно, это далеко не полный список спортсменов с большим сердцем, ведь почти все топовые спортсмены так или иначе участвуют в благотворительности, организуют свои фонды или делают пожертвования.