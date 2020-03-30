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30 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Татарстане введен режим полной самоизоляции. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии Лейла Фазлеева объявила о введении с 30 марта данного режима в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня на онлайн-брифинге.

Фазлеева напомнила: на территории региона не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в парках, скверах, расположенных в республике.

С 28 марта в населенных пунктах Татарстана приостановлена деятельность торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков и находящихся в них объектов торговли и др.

Товары можно купить, заказав в Интернете, как и их доставку, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена для продажи на территории РФ. Также дистанционно можно заказывать готовую еду.

Режим самоизоляции введен в Москве и Подмосковье, в Липецкой и Свердловской областях.