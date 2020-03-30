Оставайтесь дома! В Свердловской области ввели режим самоизоляции

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30 марта 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Куйвашев. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал указ о введении дополнительных мер, необходимых для остановки распространения коронавирусной инфекции.

«Мы просим граждан оставаться в самоизоляции. Выходите из дома лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку», - написал свердловский губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Глава Свердловской области подчеркнул, что все службы и организации, чья деятельность необходима для нормального функционирования городских и сельских населенных пунктов, а также поставщики продовольствия и товаров первой необходимости продолжают работу, запасов достаточно и поставки не прекращаются, ситуация находится под контролем.

«Я прошу вас отнестись к происходящему с пониманием и ответственностью. Победить вспышку можно, только если каждый осознает, что от него лично зависит распространение или нераспространение болезни. Оставайтесь дома!», - призвал Евгений Куйвашев. С полным текстом указа можно ознакомиться на сайте pravo.gov66.ru.