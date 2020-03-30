Разгильдяйство или польза: севастопольцы вышли на субботник, несмотря на эпидемию

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30 марта 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

В социальных сетях этот поступок оценивают в равной степени как правильный и нужный – другая часть считает это безалаберностью и разгильдяйством.

Сообщение о проведенном субботнике появилось в группе Sevsvalki.net. Активисты отрапортовали, что, «несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию», собралась группа из 12 человек.

«Собрали 70 мешков мусора, много крупногабаритного мусора и целый ящик использованных шприцов», - написали экологи.

В социальных сетях событие вызвало неоднозначную реакцию – количество одобряющих и негодующих приблизительно поровну. Первые аргументируют свою позицию, что сидеть дома – дело бессмысленное, а так хоть какая-то польза, вторые напоминают про карантинные меры и плохой пример.