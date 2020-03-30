В Крыму отели, санатории и частники обязаны до 1 июня 2020 года прекратить прием отдыхающих

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30 марта 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Санатории закрываются на дезинфекцию, фото соцсети

Крымским местам размещения – отелям, санаториям, частникам и прочим – приказано до 1 июня 2020 прекратить прием отдыхающих.

Министр туризма и курортов Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО предупредил нарушителей: «Обращаюсь отдельно к собственникам миниотелей, апартаментов, гостевых домов и частных квартир – время социальной ответственности наступило для всех. Если вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьезному риску себя, своих близких и своих соседей. Муниципалитетам даны поручения проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Глава Крыма Сергей АКСЁНОВ абсолютно точно определил – чем жестче и четче мы пойдем период ограничения и самоизоляции, тем быстрее все это закончится. Зависит от всех нас. Будьте здоровы и берегите себя».

Напомним, что ранее крымские власти были уверены, что эпидемия не повлияет на туристический сезон и побоявшись ехать на отдых за границу, россияне отправятся на родные курорты. Сергей АКСЕНОВ даже предполагал, что Крым станет «курортом №1» в этом году.