Мэр Даугавпилса: Правительство делит миллиарды, размазывая коронавирус по стране

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Фото: соцсети

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш высказался в социальных сетях о коронавирусе. Высказался жестко! «Правительство делит миллиарды, размазывая коронавирус по стране, как «масло по батону».

Г-н Элксниньш обрисовал ситуацию, которая сейчас сложилась в Даугавпилсе с области медицины.

«Даугавпилсская региональная больница располагает 24 аппаратами ИВЛ. Распоряжаться ими, в случае появления тяжелых пациентов с коронавирусом, будут семь инфектологов, трое из которых –пенсионного возраста. А самому уважаемому доктору – 79 лет. От имени всего города скажем им всем спасибо!

Арифметика у нас получается простая – 7 инфектологов и две дюжины потенциально тяжелых больных. Все остальные – вне зависимости от положения – следуют протоколам «военного времени»6 спасай тех, у кого больше шансов и кто принесет больше пользы. То есть более молодых – всех тех,кто вместо того, чтобы получить пенсию, будет платить налоги. С точки зрения правящих, все наше старшее поколение – отработанный материал. Грубо? Зато честно! Министры сами об этом не скажут!»

Далее, г-н мэр рассуждает, что нет реальных мер в государстве, а есть – сплошные полумеры. Упрекнул правительство в том, что они закрыли школы, но город открыт для реэмигрантов. А дальше… «идиотские решения, отсутствие слаженной работы всех инстанций, страх взять ответственность на себя и бесконечные заседания, встречи – вот чем занимаются власти». И, конечно, выделяемые миллиарды идут «на распил».

Как же «замечательно» сказал мэр Даугавпилса. Но лично мне это напоминают предвыборную «компанию». Вирус же закончится, а выборы в Рижскую думу состоятся! А с какого боку, простите, мэр Даугавпилса? С конкретного от партии «Согласие». И ведет политику партии несмотря ни на что!

В стиле партии «Согласия» - ругать всех, кроме себя! И плевать, что коронавирус по стране! Дай попиариться! Как же «правящих» тут не вспомнить? А позвольте спросить, мэр Даугавпилса г-н Элксниньш только сейчас узнал о положении в области медицины в своем ведомстве? Что он конкретное сейчас-то сделал? Пост написал!

Говорить – не значит делать! Нет сомнений, что партия «Согласие» - богатая партия! Практически, состоящая из предпринимателей! Так зачем же «языками трепать», господа? Скиньтесь и помогите своему народу! Своим избирателям!

Противно все это!

О ситуации в области здравоохранения в Даугавпилсе «Аргументы Недели» обратились к экс-мэру города Жанне Кулаковой и попросили комментарии.