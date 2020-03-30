Мэр Даугавпилса: Правительство делит миллиарды, размазывая коронавирус по стране

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш высказался в социальных сетях о коронавирусе. Высказался жестко! «Правительство делит миллиарды, размазывая коронавирус по стране, как «масло по батону».
Г-н Элксниньш обрисовал ситуацию, которая сейчас сложилась в Даугавпилсе с области медицины.
«Даугавпилсская региональная больница располагает 24 аппаратами ИВЛ. Распоряжаться ими, в случае появления тяжелых пациентов с коронавирусом, будут семь инфектологов, трое из которых –пенсионного возраста. А самому уважаемому доктору – 79 лет. От имени всего города скажем им всем спасибо!
Арифметика у нас получается простая – 7 инфектологов и две дюжины потенциально тяжелых больных. Все остальные – вне зависимости от положения – следуют протоколам «военного времени»6 спасай тех, у кого больше шансов и кто принесет больше пользы. То есть более молодых – всех тех,кто вместо того, чтобы получить пенсию, будет платить налоги. С точки зрения правящих, все наше старшее поколение – отработанный материал. Грубо? Зато честно! Министры сами об этом не скажут!»
Далее, г-н мэр рассуждает, что нет реальных мер в государстве, а есть – сплошные полумеры. Упрекнул правительство в том, что они закрыли школы, но город открыт для реэмигрантов. А дальше… «идиотские решения, отсутствие слаженной работы всех инстанций, страх взять ответственность на себя и бесконечные заседания, встречи – вот чем занимаются власти». И, конечно, выделяемые миллиарды идут «на распил».
Как же «замечательно» сказал мэр Даугавпилса. Но лично мне это напоминают предвыборную «компанию». Вирус же закончится, а выборы в Рижскую думу состоятся! А с какого боку, простите, мэр Даугавпилса? С конкретного от партии «Согласие». И ведет политику партии несмотря ни на что!
В стиле партии «Согласия» - ругать всех, кроме себя! И плевать, что коронавирус по стране! Дай попиариться! Как же «правящих» тут не вспомнить? А позвольте спросить, мэр Даугавпилса г-н Элксниньш только сейчас узнал о положении в области медицины в своем ведомстве? Что он конкретное сейчас-то сделал? Пост написал!
Говорить – не значит делать! Нет сомнений, что партия «Согласие» - богатая партия! Практически, состоящая из предпринимателей! Так зачем же «языками трепать», господа? Скиньтесь и помогите своему народу! Своим избирателям!
Противно все это!
О ситуации в области здравоохранения в Даугавпилсе «Аргументы Недели» обратились к экс-мэру города Жанне Кулаковой и попросили комментарии.
«Сегодня мне сложно сказать о штатной ситуации в больницах Даугавпилса. Мне не представляют информации. Но и тогда, когда я работала мэром, ситуация была сложная – нехватка медиков. Мы тогда начали разрабатывать план об улучшении ситуации. Я предложила молодым семьям медиков выделять квартиры. Более того, оплачивать стипендии, чтобы молодые люди, после института, возвращались обратно. Я прекрасно видела, что ситуация с вирусологами, увы, плачевная. И не только в Даугавпилсе или Латвии, но и во всем мире. Есть такая проблема! Как можно было бы решить ее? Попытаться решить. Например, мы видим, что врач уже пенсионного возраста (или приближается), то следует готовить кадры. Самоуправление оплачивают учебу студенту-медику с учетом возврата через несколько лет в Даугавпилс. И мы тогда точно знаем, что в больнице есть специалист. Да и врач в преклонном возрасте, зная о новом специалисте и проведя у него «экзамен», со спокойной душой уйдет на заслуженный отдых. Мы начали разрабатывать нашу программу, но, увы, завершить ее не получилось – пришел новый мэр. А новая метла всегда… Жаль, что политические амбиции затмевают здравый смысл. И сейчас, когда людям сложно, то следует оставить амбиции и сесть за стол, чтобы обсудить, как улучшить ситуацию. И министрам, и главам самоуправлений и т.д. сесть за стол. И могу сказать, как психолог… Господа чиновники, не следует пугать народ и грубо с ним разговаривать. Люди ждут понимания и надеются на лучшее. Не лишайте их надежды грубым словом. А нашим врачам огромный поклон и спасибо за их самоотверженный труд в такое сложное время».