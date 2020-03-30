Путин назвал конкретные меры для борьбы с коронавирусом

Глава государства Владимир Путин заявил о необходимости слаженной работы властей всех уровней в борьбе с распространением коронавируса в России. По его словам, это имеет принципиальное значение.

Владимир Путин сегодня провел совещание по ситуации вокруг коронавируса со своими полпредами в регионах. Он обратился к ним с просьбой обеспечить выполнение поручений главы государства на местах. Президент отметил, что важной мерой реагирования на провокации и распространяемые «дурацкие слухи» станет «объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам».