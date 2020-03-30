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Путин назвал конкретные меры для борьбы с коронавирусом

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин назвал конкретные меры для борьбы с коронавирусом
Kremlin Pool/Global Look Press
Глава государства Владимир Путин заявил о необходимости слаженной работы властей всех уровней в борьбе с распространением коронавируса в России. По его словам, это имеет принципиальное значение.
 
Владимир Путин сегодня провел совещание по ситуации вокруг коронавируса со своими полпредами в регионах. Он обратился к ним с просьбой обеспечить выполнение поручений главы государства на местах. Президент отметил, что важной мерой реагирования на провокации и распространяемые «дурацкие слухи» станет «объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам». 
 
Владимир Путин  призвал оценить возможности коечного фонда; использовать схемы межрегионального взаимодействия и принимать больных из других субъектов; в ближайшее время завершить инвентаризацию медучреждений и создать единую базу данных. При этом кабмину дано поручение предусмотреть компенсации регионам при размещении на своей территории больных из других субъектов. Также глава государства отметил, что не должно быть кадрового дефицита квалифицированных медиков.
НС
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