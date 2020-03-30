На Кубани заработала единая «горячая линия» оперативного штаба по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество

30 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По номеру 8(800)707-07-11 специалисты будут отвечать на все возникающие вопросы, при необходимости переведут на номера специализированных служб любого краевого ведомства, таких, как Роспотребнадзор или министерство здравоохранения, за исключением телефонов экстренных служб. Возможности колл-центра позволяют принимать до 25 звонков одновременно.

Все записи телефонных разговоров поступают в аналитический центр, где ведется статистика обращений. Такая система позволит максимально быстро реагировать на дублирующиеся запросы и оперативно отвечать на новые.

При организации работы колл-центра учтены все рекомендации Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Профильные специалисты консультируют абонентов на удаленном расстоянии.