На каждого россиянина в среднем приходится 60 килограммов грязи

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30 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первое масштабное изучение российской грязи получило поддержку Российского научного фонда (РНФ). Заниматься этим исследованием доверено ученымУральского отделения (УрО) Института промышленной экологии. Почти 650 килограммов грязи со всех концов страны доставили экологи в Екатеринбург.

Целью изучения является выявление содержимого грязи и оценка ее количества в российских городах.

- Городская грязь - чрезвычайно интересный объект изучения, ведь по ней, как по индикатору, можно судить о состоянии окружающей среды, - рассказал заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко.

По словам эколога, содержимое грязи во многом зависит от геологических особенностей региона, а также она отличается в городах по химическому составу. Различается содержимое и по количеству меди, цинка или свинца — это зависит от того, какие предприятия функционируют в том или ином регионе. Установлено, что в составе российской грязи зачастую можно распознать радиоактивный цезий-137 и даже метеоритное вещество.

«Оказалось, что остатки «чернобыльского» цезия-137 до сих пор можно найти в городских отложениях. При этом больше всего цезия в кварталах старой застройки, меньше — в молодых районах, где здания построены в конце 1990-х и позже», - рассказывает Илья Ярмошенко.

В процессе исследования ученые установили, что в российских городах на человека в среднем приходится 60 килограммов грязи или три килограмма на квадратный метр. Причиной этому может являться большое количество автомобилей, переносящих грязь на колесах и паркующихся на газонах, что к тому же приводит к разрушению городских зеленых покрытий. Еще одним фактором является проведение строительных и земляных работ, связанных с ремонтом тротуаров, прокладкой кабелей и ремонтом систем коммуникаций. Как правило, в России выкопанный грунт много времени лежит прямо на асфальте и не укрывается специальной пленкой. Разрушенные бордюры также помогают появлению грязи на тротуарах.

Исследователи уверены, что каждому городу нужен локальный ландшафтный дизайн и архитектурно-планировочное решение для любого двора. Согласно рекомендации ученых, территория должна быть правильно распланирована, чтобы на повышенных участках машины не парковались на газонах, а все городские поверхности, не покрытые асфальтом, имели покрытие, устойчивое к воздействию внешних факторов.