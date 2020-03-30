«Соблюдает карантин»: друг Армена Джигарханяна рассказал о его самочувствии

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30 марта 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Народный артист СССР Армен Джигарханян. Фото: Комсомольская Правда/Русский Взгляд/Globallookpress.com

Армен Джигарханян находится на домашнем карантине и чувствует себя хорошо. Артист полон творческих планов и ждет, когда можно будет вернуться в театр, которым он руководит.

«Все у него хорошо, он дома, соблюдает карантин. Хотел было поехать в театр, но сейчас очень опасно выходить куда-то в его возрасте, так что пришлось ему успокоиться, а потом и театр временно закрыли. Он полон творческих идей и энергии, планы есть, но общая ситуация внесла в них свои коррективы. Так что ждем», - рассказал о самочувствии Армена Джигарханяна его друг Артур Согомонян.

Сейчас Армену Джигарханяну 84 года. В последнее время артист испытывал проблемы со здоровьем на фоне развода и последовавших за ним судебных разбирательств с Виталиной Цымбалюк-Романовской.