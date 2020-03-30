Крупные ритейлеры не будут брать наличные в пунктах выдачи

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30 марта 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Интерфакс

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Крупные традиционные и интернет-ритейлеры и службы доставки России договорились не брать наличные и карты в пунктах выдачи заказов из-за пандемии коронавируса. Заказы будут выдаваться только по предоплате через сайт или приложение.

Крупные традиционные и интернет-ритейлеры и службы доставки России "М.Видео-Эльдорадо", Lamoda, Ozon, "Ситилинк", "Связной", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, "Снежная королева", "Спортмастер", Avito решили не принимать наличные и банковские карты в пунктах выдачи заказов. Покупателям необходимо будет оплатить заказ заранее онлайн.

Также стало известно, что в пункт выдачи будут пускать по одному покупателю, а персонал будет работать в масках и перчатках. В будущем предусмотрен переход на бесконтактную выдачу заказов и бесконтактную курьерскую доставку.

Согласно последней статистике, в России коронавирус диагностирован у 1 839 человек, 11 – погибли.